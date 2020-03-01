Общество
Live24Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников
Как показывает статистика, чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 28-37 лет, что составляет около 39% от всех случаев мошенничества. Средняя сумма, на которую «попадают» ни о чем не подозревающие граждане, - 10 тыс. рублей.
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Политика
Путин назвал чушью слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны.
Общество
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Энергетика
Стоимость нефти не повлияет на цену бензина
Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
Политика
Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета
Лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета. Об этом Владимир Жириновский заявил журналистам.
Общество
Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон»
Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон», задача которой повышать бдительность за рулем.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Энергетика
Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть
Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Спорт
Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Политика
В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3
Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
Общество
Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году
Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Экономика
АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля
Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
Технологии
Доктор Магди Бадран перечислил соки, снижающие риск заражения коронавирусом
Доктор Магди Бадран, член Египетского общества аллергологов и иммунологов, перечислил соки, снижающие риск заражения коронавирусом.
Кино
Показан финальный трейлер «Черной вдовы»
Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Финансы
ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков
Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Общество
Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса
С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Политика
Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая
Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Культура
Известный актер Деннис Миллер стал ведущим RT America
Гостем первого выпуска стал известный комик Джефф Данэм, сообщает RT.
Политика
Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»
В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин».
Экономика
Мосбиржа открылась обвалом котировок
В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Происшествия
В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции
Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Авто
В Сети рассказали, почему минивэн LADA Kalina не вошел в серию
В Сети напомнили об очередном нереализованном проекте АвтоВАЗа, минивэне ВАЗ-1120, построенном на базе Lada Calina (так называлась в то время современная Kalina).
Общество
ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса
XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Политика
На Парад Победы в Москву приедет украинский депутат
Илья Кива - депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» - намерен приехать в Москву на Парад Победы.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Здоровье
В России число заболевших коклюшем выросло на 40%
В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова
Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.