Общество

Live24Live24Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников

Как показывает статистика, чаще всего жертвами мошенников становятся люди в возрасте 28-37 лет, что составляет около 39% от всех случаев мошенничества. Средняя сумма, на которую «попадают» ни о чем не подозревающие граждане, - 10 тыс. рублей.
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Кого мошенники чаще всего «разводят» на деньги: эксперты составили портрет типичной жертвы

Версия-Саратов02:22

Банк «Тинькофф» составил типичный портрет жертвы мошенников

Live2403:34

Узнаете себя? Банковские эксперты составили портрет типичной жертвы мошенников

KrasnodarMedia02:00

В России составили типичный портрет «легкой добычи» мошенников

Блокнот.ру05:24
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Политика

Путин назвал чушью слова о вине Сталина в развязывании Второй мировой

Президент России Владимир Путин резко отреагировал на слова об ответственности Сталина в развязывании Второй мировой войны.
News.ru 03:03
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
Энергетика

Стоимость нефти не повлияет на цену бензина

Цены на топливо в России останутся на прежнем уровне. Падение стоимости нефти не повлияет на конечную стоимость бензина.
iReactor 03:19
Политика

Жириновский предложил избирать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР предложил с 2024 года избирать президента решением Госсовета. Об этом Владимир Жириновский заявил журналистам.
Ореанда-Новости 05:11
Общество

Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон»

Водители наземного транспорта Москвы жалуются на ухудшение состояния из-за системы «Антисон», задача которой повышать бдительность за рулем.
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Культура

Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone

Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Discover24 03:51
Энергетика

Новак назвал возможные сроки восстановления цен на нефть

Восстановление цен на нефть займет несколько месяцев. Об этом 10 марта заявил глава Минэнерго России Александр Новак.
Известия 05:38
Спорт

Большунов выиграл лыжный марафон в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 км на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Спорт-Экспресс 08 марта в 08:41
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru вчера в 21:37
Политика

В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество

Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году

Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
Orenonline.ru вчера в 08:34
Экономика

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

Крупнейшего автопроизводитель России — компания АвтоВАЗ — рассматривает возможность корректировки цен на свою продукцию в связи с резким снижение курса рубля.
РБК 05:17
Технологии

Доктор Магди Бадран перечислил соки, снижающие риск заражения коронавирусом

Доктор Магди Бадран, член Египетского общества аллергологов и иммунологов, перечислил соки, снижающие риск заражения коронавирусом.
Актуальные Новости 05:24
Кино

Показан финальный трейлер «Черной вдовы»

Marvel выпустили финальный трейлер фильма «Черная вдова» про агента КГБ Наташу Романофф, которая присоединилась к команде Мстителей.
Sibnet Новости вчера в 11:58
Финансы

ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

Юдаева подчеркнула, что ЦБ не видит проблем с ликвидностью на рынке, но регулятору важно дать дополнительный комфорт рынку и банкам на фоне серьезных колебания на нефтяном и финансовом рынках.
Российская газета 04:39
Общество

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

С 10 марта в Липецкой области объявлен особый режим из-за коронавируса, написано на сайте администрации региона.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей

РИА Новости 04:20
Политика

Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

Российские власти отправили приглашения на 9 мая многим иностранным лидерам и представителям международных организаций.
Коммерсантъ 05:32
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Культура

Известный актер Деннис Миллер стал ведущим RT America

Гостем первого выпуска стал известный комик Джефф Данэм, сообщает RT.
Rostov gazeta 05:42
Политика

Путин похвалил слоган автомобильных наклеек «Спасибо деду за победу»

В феврале СМИ обращали внимание, что перед 75-летием Победы новосибирское управление Росгвардии включило в закупки по программе госвооружений наклейки для служебных автомобилей с надписью «На Берлин».
Новая газета 03:05
Экономика

Мосбиржа открылась обвалом котировок

В первую минуту торгов Мосбиржи все российские фондовые индексы рухнули на 10%.
Вести.Ru 03:16
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Авто

В Сети рассказали, почему минивэн LADA Kalina не вошел в серию

В Сети напомнили об очередном нереализованном проекте АвтоВАЗа, минивэне ВАЗ-1120, построенном на базе Lada Calina (так называлась в то время современная Kalina).
32CARS.ru вчера в 03:05
Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
Известия 05:02
Политика

На Парад Победы в Москву приедет украинский депутат

Илья Кива - депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» - намерен приехать в Москву на Парад Победы.
Свободная Пресса вчера в 04:03
Происшествия

В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных

РИА Новости вчера в 23:11
Происшествия

Школьницу изнасиловали в примерочной ТРЦ в центре Петербурга

REGNUM 02:49
Здоровье

В России число заболевших коклюшем выросло на 40%

В 2019 году заболели 14 406 человек, это почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших), пишет РБК со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
BFM.ru 00:49
Шоу-бизнес

Юлия Снигирь поделилась редким фото с сыном от Евгения Цыганова

Известная актриса, телеведущая Юлия Снигирь и артист Евгений Цыганов растят вместе общего сына. Сегодня, 9 марта, у мальчика день рождения.
Летидор вчера в 08:45
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