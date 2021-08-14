ИнтерфаксБанк «Траст» подал иск к бывшему собственнику «Открытия» на 157 млрд рублейБанк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему собственнику группы "Открытие" Вадиму Беляеву на 156,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.ИнтерфаксТретьими лицами в иске выступают "Открытие", Центробанк и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".ТАССВ «Трасте» также считают, что «Открытие Холдинг», которым управлял Беляев, имел признаки финансовой пирамиды.ДождьВадим Беляев, проживающий в США под именем Вадим Волфсон, также является ответчиком по иску, поданному «Трастом» и «ФК Открытие» в 2020 году в суд Нью-Йорка.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКФАНЭкономика сегодняРусская ПланетаС чего всё началось Банк непрофильных активов «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск на 156,6 млрд рублей к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, следует из данных картотеки арбитражных дел. Forbes03:36Подробнее о событииБанк «Траст» подал иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву на 156,6 миллиарда рублейПРАЙМ06:09Банк «Траст» подал иск к бывшему собственнику «Открытия» на 157 млрд рублейИнтерфакс03:33«Траст» подал к экс-совладельцу группы «Открытие» иск более чем на 150 млрд рублейForbes03:36«Траст» подал новый иск в Москве к экс-совладельцу «Открытия»РБК05:50«Траст» подал новый иск к бывшему владельцу банка «Открытие»Компания03:30«Траст» подал новый иск к экс-владельцу банка «Открытие»Коммерсантъ17:18«Траст» подал иск на 156,6 млрд рублей к основателю финансовой группы «Открытие» БеляевуТАССвчера в 16:08Показать ещёОценить13Поделиться