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Банк «Траст» подал иск к бывшему собственнику «Открытия» на 157 млрд рублей

Банк "Траст" подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшему собственнику группы "Открытие" Вадиму Беляеву на 156,6 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Интерфакс
Третьими лицами в иске выступают "Открытие", Центробанк и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".
ТАСС
В «Трасте» также считают, что «Открытие Холдинг», которым управлял Беляев, имел признаки финансовой пирамиды.
Дождь
Вадим Беляев, проживающий в США под именем Вадим Волфсон, также является ответчиком по иску, поданному «Трастом» и «ФК Открытие» в 2020 году в суд Нью-Йорка.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Банк непрофильных активов «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск на 156,6 млрд рублей к бывшему совладельцу группы «Открытие» Вадиму Беляеву, следует
 из данных картотеки арбитражных дел.

Подробнее о событии

Банк «Траст» подал иск к основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву на 156,6 миллиарда рублей
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Банк «Траст» подал иск к бывшему собственнику «Открытия» на 157 млрд рублей
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