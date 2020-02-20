с чего всё началось

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом «Открытие холдинга» (ОХ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление БНА. Долг холдинга перед банком составляет около 450 млрд руб.

Банк «Траст» подал в суд заявление о банкротстве «Открытие холдинга»

Политика Названы страхи жителей России в случае ухода Путина В случае ухода Владимира Путина с поста президента России жители больше всего опасаются обострения борьбы за власть, об этом говорится в докладе Центра политической конъюнктуры.

Экономика Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Политика NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.

Спорт Тренер сборной Норвегии: «Большунов всех разбил» Главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум прокомментировал результаты в масс-старте Мерокере, который состоялся в рамках многодневки Ски Тур.

Политика В Литве могут возникнуть сложности с поездкой россиян в Калининград После вступления Литвы с состав Евросоюза была разработана схема, по которой граждане РФ, проезжая из основной части страны, направлялись в Калининград, могли упрощенно преодолеть литовскую территорию.

Общество В России вырастут социальные пенсии В России с 1 апреля текущего года социальные пенсии подвергнут индексации на 6,1 %. Такие данные предоставили РИА Новости, ссылаясь на главу Министерства труда Антона Котякова.

Общество В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.

Происшествия Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.