Экономика
КоммерсантъБанк «Траст» подал в суд заявление о банкротстве «Открытие холдинга»
Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом «Открытие холдинга» (ОХ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление БНА. Долг холдинга перед банком составляет около 450 млрд руб.
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с чего всё началось
Информация о том, что АО «Открытие Холдинг» подало сегодня заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы, появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел (№ А40-32328/2020).Право.рувчера в 09:02
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Экономика
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