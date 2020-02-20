Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБанк «Траст» подал в суд заявление о банкротстве «Открытие холдинга»

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом «Открытие холдинга» (ОХ), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление БНА. Долг холдинга перед банком составляет около 450 млрд руб.
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Информация о том, что АО «Открытие Холдинг» подало сегодня заявление о признании себя банкротом в Арбитражный суд города Москвы, появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел (№ А40-32328/2020
).
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Банк «Открытие» прокомментировал иск о банкротстве «Открытие холдинга»

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