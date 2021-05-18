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Банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) банка ВТБ в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил Citi, который выступает организатором сделки наряду с J.P.Morgan и "ВТБ Капиталом". Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

С чего всё началось Банк непрофильных активов «Траст» объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ, говорится в сообщении соорганизатора торгов — Citigroup, которое опубликовано на Лондонской фондовой бирже. Ведомости вчера в 14:06