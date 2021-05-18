Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк «Траст» продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

Хорошо ли подобран заголовок?
Банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) банка ВТБ в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил Citi, который выступает организатором сделки наряду с J.P.Morgan и "ВТБ Капиталом". Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.В источнике
РБК
Коммерсантъ
ПРАЙМ

С чего всё началось

Банк непрофильных активов «Траст» объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ, говорится в сообщении соорганизатора торгов — Citigroup, которое опубликовано
 на Лондонской фондовой бирже.

Подробнее о событии

«Траст» продает 9% ВТБ

Коммерсантъвчера в 16:32

«Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ

Ведомостивчера в 14:06

Заявки на акции ВТБ в рамках ABB по цене ниже 4,27 коп. за бумагу останутся неудовлетворенными

Интерфаксвчера в 15:36

«Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ

РБКвчера в 13:33

Книга заявок инвесторов в рамках продажи «Трастом» пакета акций ВТБ покрыта - источник

Finam.Ruвчера в 13:58

«Траст» продаст пакет ВТБ в рамках ускоренной процедуры букбилдинга

ТАССвчера в 12:46

Акции ВТБ усилили падение на новостях о продаже «Трастом» бумаг банка

ПРАЙМвчера в 13:10
Интересное

Google Chrome поможет поменять пароли самым ленивым — одним нажатием и автоматически

Компания Google представила на конференции Google I/O интересное нововведение для фирменного браузера Chrome, выводя встроенный менеджер паролей на новую высоту и повышая безопасность данных пользователей.
iXBT.comвчера в 14:19

Учёные учат компьютеры собирать древнюю керамику

Команда из Отдела антропологии НАУ смогла научить компьютеры выполнять сложную задачу, о которой давно мечтали многие учёные, которые изучают древние общества: быстро и последовательно сортировать тысячи образцов керамики по нескольким стилистическим категориям.
Ореанда-Новостивчера в 08:11

Блинкен заявил о позиции США по Nord Stream 2 после данных о санкциях

Вечером 18 мая портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что администрация президента Джо Байдена планирует отказаться от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
РБКвчера в 16:43

Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном

Двенадцатого мая армянское оборонное ведомство сообщило, что азербайджанские военные попытались провести работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области.
РИА Новости17 мая в 16:15