Банк «Траст» продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга
Банк "Траст" продает 1,18 трлн акций (около 9,1% уставного капитала) банка ВТБ в рамках процедуры ускоренного букбилдинга, сообщил Citi, который выступает организатором сделки наряду с J.P.Morgan и "ВТБ Капиталом". Сам ВТБ не получит средств от этой сделки.В источнике
С чего всё началось
Банк непрофильных активов «Траст» объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ, говорится в сообщении соорганизатора торгов — Citigroup, которое опубликовано
на Лондонской фондовой бирже.