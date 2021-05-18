К 2050 году Китай попадёт в демографическую западню

Специалисты заявили, что Китай сможет выйти из демографической западни, если пойдет по одному из двух путей – или руководство КНР будет предпринимать все возможные усилия для резкого повышения уровня рождаемости, или начнет контролировать максимум государств и регионов, чтобы те позволили Китаю сохранять на плаву его экономику.