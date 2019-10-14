Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.

с чего всё началось

Национальный банк "Траст" выставил на продажу акции компании "Русснефть" начальной стоимостью 62,2 млрд рублей. Заявка размещена 11 октября на Единой электронной торговой площадке. Первой на нее обратила внимание газета "Ведомости".

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