Госпитализированного из-за коронавируса COVID-19 Петра Мамонова не смогли вывести из комы

В понедельник, 12 июля, супруга российского актера и рок-музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала журналистам о том, что врачи пока не могут вывести его из искусственной комы, передает РИА Новости.