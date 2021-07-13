Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банк «Траст» решил купить один из крупнейших в Москве торговых центров

Банк непрофильных активов «Траст» планирует принять участие в торгах по покупке торгово-развлекательного центра «Ривьера» в Москве, сообщили РБК в пресс-службе банка.В источнике

Подробнее о событии

Банк «Траст» захотел купить ТРЦ «Ривьера» в Москве

Секрет фирмы12:32

Банк «Траст» купит один из крупнейших московских торговых центров

Деловое.ТВ11:55

Банк «Траст» решил купить один из крупнейших в Москве торговых центров

РБК06:13

Один из крупнейших московских моллов продают за долги

Моллы.Ru07:59

«Траст» задумался о покупке одного из крупнейших ТЦ Москвы

Компания07:56

Банк «Траст» может купить столичный ТРЦ «Ривьера»

Арендатор.ру08:33
Интересное

Госпитализированного из-за коронавируса COVID-19 Петра Мамонова не смогли вывести из комы

В понедельник, 12 июля, супруга российского актера и рок-музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала журналистам о том, что врачи пока не могут вывести его из искусственной комы, передает РИА Новости.
Солёнка.рфвчера в 08:46

ЕСПЧ назвал отказ России от однополых браков несправедливым

Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и призвал ввести в стране юридическую процедуру, позволяющую заключать такие отношения.
РИА Новости09:45

Глава РФПИ заявил, что сообщения о недостаточности данных для ЕМА о «Спутник V» неточны

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по вакцине против коронавируса "Спутник V".
РИА Новости11:16

В Костромской области ввели обязательную вакцинацию определенных категорий граждан

Главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий граждан.
ТАСС09:52