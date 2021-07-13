В понедельник, 12 июля, супруга российского актера и рок-музыканта Петра Мамонова Ольга Мамонова рассказала журналистам о том, что врачи пока не могут вывести его из искусственной комы, передает РИА Новости.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о недостаточности данных для Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) по вакцине против коронавируса "Спутник V".
Главный государственный санитарный врач по Костромской области Александр Кокоулин подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий граждан.