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Банк UniCredit допустил прекращение работы в России

Банк UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков, со ссылкой на главного исполнительного директора банка Андреа Орчела сообщил Bloomberg.
РБК
В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
РИА Новости
Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.
Интерфакс
В свою очередь, Райффайзенбанк, напротив, опроверг информацию о своем возможном уходе из России.
РБК

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