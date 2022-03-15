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Банк UniCredit допустил прекращение работы в России

Банк UniCredit рассматривает вариант прекращения работы в России из-за возросших рисков, со ссылкой на главного исполнительного директора банка Андреа Орчела сообщил Bloomberg.
РБК
Орсель отметил, что компании предстоит серьезно оценить последствия и сложность самого процесса ухода из страны, но подчеркнул, что с учетом ситуации банк больше не будет инвестировать в страну «ни копейки».
Forbes
UniCredit входит в число европейских кредиторов с наибольшим присутствием на российском рынке, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International AG и французским Societe Generale SA, уточняет агентство.
Ведомости
В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе.
РИА Новости

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