Орсель отметил, что компании предстоит серьезно оценить последствия и сложность самого процесса ухода из страны, но подчеркнул, что с учетом ситуации банк больше не будет инвестировать в страну «ни копейки».
UniCredit входит в число европейских кредиторов с наибольшим присутствием на российском рынке, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International AG и французским Societe Generale SA, уточняет агентство.
Из-за мощного антициклона в Центральной России, Поволжье, на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни установятся аномальные морозы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.