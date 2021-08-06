Будьте в Плюсе

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия.
SIA.ru
Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов — по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас».
Сибдепо
Процентная ставка 5,90% годовых установлена по вкладу «Доход.Прайвет» (открывается в рамках пакета услуг «Прайвет») от 10 млн. рублей на срок 367-540 дней при открытии вклада в Интернет-банке/Мобильном банке.
Орловские новости
Сумма вклада: от 1000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,65%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,85%.
Волга Ньюс

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