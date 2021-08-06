Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов — по вкладам «Весомый процент», «Онлайн-вклад», «Мой доход», «Моя копилка», «Мои возможности», «Акцент на процент» и «Про запас».
Процентная ставка 5,90% годовых установлена по вкладу «Доход.Прайвет» (открывается в рамках пакета услуг «Прайвет») от 10 млн. рублей на срок 367-540 дней при открытии вклада в Интернет-банке/Мобильном банке.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором красно-белые сыграют в Лиссабоне с «Бенфикой».
Лётные испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сармат» начнутся в 2021 году, передача Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) планируется в 2022 году.