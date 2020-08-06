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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Банк ВТБ может закрыть около четверти своих офисов по всей стране

В пресс-службе банка изданию сообщили, что ВТБ действительно приступил к масштабной оптимизации сети. Подчеркнув, что отдельные офисы будут закрыты, а конкретный их перечень определится по мере проведения интеграции. Сейчас ВТБ учетом дочерних структур имеет в стране около 1,5 тыс. офисов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть

ВТБ занимает второе место среди российских банков по размеру офисной сети, уступая лишь Сбербанку (около 14 тыс. офисов). На третьем месте сейчас Россельхозбанк (почти 1,3 тыс. отделений), который после сокращения сети ВТБ может занять второе место.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Дождь

ВТБ закроет четверть отделений своих дочерних структур

Дождь07:23
Эхо Москвы

Банк ВТБ может закрыть около четверти своих офисов по всей стране

Эхо Москвы08:05
Коммерсантъ

После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть

Коммерсантъ18:05
Саминвестор

ВТБ собирается закрыть четверть офисов

Саминвестор02:41
ТАСС

«Ъ»: ВТБ может сократить число офисов

ТАСС02:30
Банки.ру

СМИ: число офисов ВТБ может сократиться на четверть после модернизации

Банки.ру01:58
Ореанда-Новости

Руководство банка ВТБ закроет 400 отделений из полутора тысяч

Ореанда-Новости05:49

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
Минфин предложил сократить расходы на Крым
РИА Новости07:40
1,3K

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолец17:02
2,9K

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Жителя Липецка осудили за то, что сосулька с его балкона убила женщину

Суд в Липецке приговорил к ограничению свободы на полтора года местного жителя, с балкона которого упала сосулька на 78-летнюю прохожую, и от полученных травм женщина скончалась, сообщило СУ СК по региону в четверг.
РИА Новости10:05
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Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи

Змеиногорский госпиталь уже переведен в режим центральной районной больницы С 7 августа Минздрав Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи, сообщает правительственный Telegram-канал "Ленина, 59".
АМИТЕЛ07:32
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