Банк ВТБ может закрыть около четверти своих офисов по всей стране
В пресс-службе банка изданию сообщили, что ВТБ действительно приступил к масштабной оптимизации сети. Подчеркнув, что отдельные офисы будут закрыты, а конкретный их перечень определится по мере проведения интеграции. Сейчас ВТБ учетом дочерних структур имеет в стране около 1,5 тыс. офисов.В источнике
С чего всё началось
После модернизации число офисов ВТБ может сократиться на четверть
ВТБ занимает второе место среди российских банков по размеру офисной сети, уступая лишь Сбербанку (около 14 тыс. офисов). На третьем месте сейчас Россельхозбанк (почти 1,3 тыс. отделений), который после сокращения сети ВТБ может занять второе место.
Коммерсантъ18:05
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