Банк ВТБ может закрыть около четверти своих офисов по всей стране

УтроNews 2

В пресс-службе банка изданию сообщили, что ВТБ действительно приступил к масштабной оптимизации сети. Подчеркнув, что отдельные офисы будут закрыты, а конкретный их перечень определится по мере проведения интеграции. Сейчас ВТБ учетом дочерних структур имеет в стране около 1,5 тыс. офисов.