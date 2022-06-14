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Банк ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке

Кредиты на покупку машино-мест и кладовок будут доступны по ставке от 10,9%, а на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) — от 10,5%.
РБК
За последние два месяца банк четыре раза улучшал условия по ипотеке, при этом наиболее существенная динамика продаж в прошлом месяце наблюдалась по стандартным ипотечным программам.
РБК Инвестиции
В рамках госпрограмм объем продаж ипотеки вырос более чем на треть.
Волга Ньюс
Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд).
Frank Media

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