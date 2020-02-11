Экономика
REGNUMБанк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.
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Армия и оружие
Сирийская армия отбила у боевиков микрорайон на юго-западе Алеппо
Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль микрорайон Рашидин-4 на юго-западе Алеппо, откуда боевики регулярно обстреливали жилые кварталы города, сообщило сирийское агентство САНА.
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Экс-президентам предложено дать пожизненное членство в Совфеде
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Наука
Выявлена связь между уровнем тестостерона и риском развития рака
Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
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Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
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Общество
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Арт-критик разрушила произведение искусства за $20 тысяч
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Один из пусков с космодрома Восточный перенесли на 2021 год
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Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак
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Космос
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В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский
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Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине
Именно поэтому Валентина предложила внести в протокол специальное предложение об организации условий для ввоза в Россию ветеринарных препаратов для обездвиживания сивучей при распутывании.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
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Общество
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Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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Исраэль Адесанья отреагировал на выступление Джона Джонса
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Футбол
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Хочу, чтобы нас помнили, как ту «Барселону», которая выиграла где-то 20 трофеев за 4 года.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Здоровье
В Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку
В Тюмени выписали студентку, заболевшую новым типом коронавируса, сообщает "Интерфакс".
Общество