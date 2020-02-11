Экономика

REGNUMREGNUMБанк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости16:13

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ТАСС01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:44
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 22:48, Ашберн
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Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль микрорайон Рашидин-4 на юго-западе Алеппо, откуда боевики регулярно обстреливали жилые кварталы города, сообщило сирийское агентство САНА.
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Турция снова нанесла удар по сирийской армии

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РИА Новости 19:06
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Обсерватория CHEOPS прислала первую фотографию

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Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
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Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

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Число сивучей, запутанных в пластиковом мусоре и рыболовных снастях, растет на Сахалине

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ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

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В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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