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Общество Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.