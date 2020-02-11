Экономика
РБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Политика
Турция озвучила проблемы экспорта помидоров в магазины России
Турецкие поставщики готовы увеличить экспорт фруктов и овощей в Россию, но в настоящее время испытывают трудности с отправкой помидоров, пишет РИА Новости.
Здоровье
Карантин по гриппу и ОРВИ продлили в Челябинской области
Закрыты школы в 19 муниципалитетах области. Карантин продлят до следующего вторника, 18 февраля.
Космос
«РИА Новости»: запуск спутника «Ресурс-П» отложен на 2021 год
Запуск четвертого российского спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» перенесен на 2021 год, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Шоу-бизнес
Мила Йовович сообщила о болезни новорождённой дочери
Врачи обнаружили у неё тяжёлый случай желтухи, о чём сама актриса рассказала на своей странице.
Политика
Филиппины расторгли военное соглашение с США
Соглашение о посещении войск было заключено в 1998 году и регулировало присутствие американских военных на Филиппинах.
Политика
Представитель ЕС рассказал о планах по торговому соглашению с Украиной
Подготовительная работа, касающаяся пересмотра соглашения о свободной торговле между Украиной с ЕС, будет закончена в этом году.
Шоу-бизнес
14-летняя Ариадна Волочкова полюбила выходить в свет с мачехой
Кажется, Ариадна находится в хороших отношениях с мачехой и всегда рада выйти с ней в свет.
Общество
Полиция начала проверку в отношении Водонаевой
Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Кино
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Кино
В сети появился тизер сериала «Выжить» с Софи Тернер
В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
Энергетика
Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России
"Булгаргаз" ведет переговоры с российской компанией "Газпром-экспорт" о "значительном снижении" цены на газ, сообщается на ее сайте.
Здоровье
В России изменили порядок назначения льготных лекарств
В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Политика
Черного Ленина из ДНР задержали в России
Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
Хоккей
После силового приема в матче НХЛ Кузнецов получил травму
В матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Айлендерс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз", россиянин Евгений Кузнецов получил травму.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Кино
Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети
Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Политика
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем
США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Здоровье
Омские наркоманы предпочитают героин
Зависимостей больше вызывает героин, но изъяли больше всего марихуаны.
Футбол
Ростовская область вошла в тройку самых футбольных регионов РФ
Ростовскую область включили в тройку самых футбольных регионов России.
Политика
Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне
Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.
Экономика
В Петербурге бизнес может пострадать от налоговой реформы
Эксперты считают, что эффект отмены единого налога на вмененный доход в Петербурге будет драматичным.