Экономика

РБКРБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:44

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

Ипотека снова дешевеет

Ведомости16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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Врачи обнаружили у неё тяжёлый случай желтухи, о чём сама актриса рассказала на своей странице.
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В основу сюжета сериала лег роман Алекс Морель. Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что в сети появился тизер сериала "Выжить".
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Газета.Ru 12:58
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В России изменили порядок назначения льготных лекарств

В России вступил в силу новый порядок назначения льготных лекарств, сообщает «Российская газета». Изменения начали действовать с 9 февраля.
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Черного Ленина из ДНР задержали в России

Ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Бенесс Айо по прозвищу Черный Ленин был задержан в Архангельской области по запросу Украины.
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Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
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Новые снимки Федора Добронравова со съемок «Сватов-7» появились в Сети

Известно, что накануне в Белоруссии актерский состав сериала «Сваты» снимали зимние эпизоды седьмого сезона.
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Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс заявил о разводе с женой Отам. Пара провела в браке 12 лет, сообщает The Sun.
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США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
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