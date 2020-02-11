Экономика
REGNUMБанк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.
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Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Армия и оружие
Два пилота сбитого в Идлибе сирийского вертолета погибли
Оба пилота вертолета сирийской армии, сбитого в Идлибе, погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сирийский военный источник.
Общество
В Думу внесены поправки о расширении маткапитала
Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы II сообщил о разводе с женой
Питер Филлипс, единственный сын принцессы Анны и член королевской семье Великобритании, разводится со своей супругой Отам Келли.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Политика
«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
Политика
В США показали фильм, обвиняющий Обаму и Байдена по «делу Майдана»
Журналист собрал десятки свидетельств, в том числе и грузинских снайперов, которых специально привезли в Киев для провокаций и расстрела толпы.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Общество
Мария Шарапова посетила вечеринку «Оскара» в полупрозрачном платье
Российская теннисистка Мария Шарапова появилась в Лос-Анджелесе на вечеринке, устроенной по случаю церемонии вручения "Оскар".
Общество
Оглашено секретное пророчество Ванги на 2020 год
Как отмечает МК.Ru, предсказание секретное – сама Ванга якобы не хотела, чтобы его разглашали ранее 2020 года.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса превысило 1 тыс. человек
В Китае число жертв нового типа коронавируса увеличилось до 1016 человек, сообщает 11 февраля Госкомитет здравоохранения КНР.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Происшествия
На Витебском проспекте произошло массовое ДТП
Сегодня днем в Московском районе Северной столицы произошло массовое ДТП.
Шоу-бизнес
Критик Соседов рассказал, кого Пугачева просила убрать из эфира
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о скандальном заявлении певца Михаила Муромова в адрес Аллы Пугачевой.
Спорт
Украина изучит возможность проведения Олимпиады вместе с Белоруссией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея о подаче заявки на совместное с Белоруссией проведение Олимпийских игр заслуживает изучения.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Теннис
Хачанов выиграл у Фоньини на старте турнира в Роттердаме
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Гаджеты
На чехлы для неанонсированного iPhone уже открыт приём заказов
Стоит отметить, что у Alibaba и Amazon тоже есть чехлы для еще не анонсированного смартфона iPhone SE 2. Такая практика применяется не первый год, когда производители начинают выпускать чехлы за несколько недель до презентации новых iPhone.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Синоптики ожидают раннюю весну в европейской части России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на руководителя Росгидромета Игоря Шумакова.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
Airbus представила модель самолета со смешанным крылом
Компания Airbus продемонстрировала двухметровый прототип самолета Maveric со смешанным крылом.
Здоровье
Названы полезные продукты для слизистой оболочки кишечника
Исследователи ранее выяснили, что 70-80 процентов продуцирующих антитела клеток располагаются в слизистой оболочке кишечника, пишет «Медикфорум».
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Культура
BBC снимет сериал о Грете Тунберг
Футбол
Щенсны продлил контракт с «Ювентусом»
Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны продлил контракт с клубом, сообщает официальный Twitter туринцев.