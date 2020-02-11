Экономика
Деловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых
ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
Читать в источнике
Оценить192
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 00:41, Ашберн
Технологии
Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»
Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
Экономика
Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить
Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Футбол
Хохлов рассказал об интересе других клубов
Хохлов возглавил «Динамо» 7 октября 2017 года, сменив на этом посту украинца Юрия Калитвинцева.
Гаджеты
В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Здоровье
Эффективная хирургия: больным с ожирением провели операции в Якутске
В Якутске провели бариатрические операции больным с ожирением.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Футбол
Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом
Шоу-бизнес
Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями
Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Общество
Умер бывший разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Общество
В России предложили штрафовать за шум в дневное время
В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Кино
В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Четыре из пяти ключей, которые применяют в авиационных полках, врут, ошибаясь вплоть до 30 процентов, сообщил «Mil.Press Военное» сотрудник управления метрологии Вооруженных сил России.
Политика
Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Общество