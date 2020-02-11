Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВВТБ снизил ставки по ипотеке ниже 8% годовых

ВТБ стал первым российским банком, который снизил ставки по ипотеке ниже 8%. Так, ставки были снижена на 0,5% по всей линейке ипотечного кредитования. Теперь она составляет 7,9% годовых и предлагается клиентам, которые внесут первоначальный взнос в размере 50% от стоимости объекта.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media11 февраля в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС11 февраля в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК11 февраля в 01:44
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Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU 10 февраля в 09:28
Экономика

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Улучшение потребительских настроений россиян эксперты Сбербанка связывают с укреплением рубля, снижением процентных ставок и «стабильным ростом доходов на фоне замедления инфляции и отсутствия негативных новостей».
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В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
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REGNUM 11 февраля в 13:22
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Хохлов рассказал об интересе других клубов

Хохлов возглавил «Динамо» 7 октября 2017 года, сменив на этом посту украинца Юрия Калитвинцева.
ProstoProSport вчера в 14:24
Гаджеты

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

Американская компания Microsoft разработала первый эмулятор, предназначенный для тестирования новой операционной системы Windows 10X.
Shraibikus News вчера в 08:27
Здоровье

Эффективная хирургия: больным с ожирением провели операции в Якутске

В Якутске провели бариатрические операции больным с ожирением.
ИА ЯСИА вчера в 22:44
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Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой

Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Газета.Ru вчера в 17:35
Футбол

Слуцкий пошутил над карьерой Дзюбы за рубежом

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Джо Джонас и Софи Тернер станут родителями

Софи Тернер и Джо Джонас ждут ребенка.
ИА InterMedia вчера в 12:40
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Гаджеты

Apple выпустит новые наушники AirPods Pro

В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
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Общество

Умер бывший разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
РИА Новости 00:38
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 11 февраля в 10:25
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
РБК вчера в 13:13
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

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Известия 00:15
Общество

В России предложили штрафовать за шум в дневное время

В случае принятия поправки будет запрещено проводить ремонт в многоквартирных домах днем - с 13 до 15 часов, и с 19 и до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздники.
Российская газета вчера в 23:38
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Кино

В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel

КиноПоиск вчера в 03:10
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самой дорогим новым автомобилем Bentley.
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Четыре из пяти ключей, которые применяют в авиационных полках, врут, ошибаясь вплоть до 30 процентов, сообщил «Mil.Press Военное» сотрудник управления метрологии Вооруженных сил России.
Lenta.ru вчера в 22:55
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

На лайнере в Японии выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом

RT на русском 11 февраля в 19:49
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