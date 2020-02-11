Экономика

РБКРБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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с чего всё началось

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ВТБ снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ипотека по сниженной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50 процентов.
РИА Новостивчера в 01:04

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Ипотека снова дешевеет

Ведомостивчера в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Serviceвчера в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБКвчера в 01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъвчера в 01:38

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новостивчера в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАССвчера в 01:01

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.mediaвчера в 14:36
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 15:29, Ашберн
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Газета.Ru 13:00
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