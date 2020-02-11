Экономика

РБКРБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ВТБ снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ипотека по сниженной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50 процентов.
РИА Новости01:04

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ВТБ снизил ставки по ипотеке

RT на русском02:47

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Lenta.ru02:14

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК01:44

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ01:38
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