ВТБ снизил ставки на всю линейку ипотечных программ на 0,5 процентного пункта, до 7,9 процента годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ипотека по сниженной ставке доступна клиентам банка при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50 процентов.

с чего всё началось

В банке отметили, что ставки снижены на 0,5 процентных пункта по всей линейке ипотечных программ. Теперь для готового и строящегося жилья доступен кредит по ставке от 7,9% годовых, а рефинансировать действующую ипотеку другого банка можно под 8,5%.

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

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