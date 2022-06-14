"ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня. Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка", - говорится в сообщении.
Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 процентного пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указал банк.
Кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева» Николай Матвеев и врач-онколог медицинской клиники НАКФФ Елена Богуш назвали неочевидные причины постоянного чувства голода.
Аналогичные деяния, совершенные организованной группой либо с угрозой применения насилия, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет колонии со штрафом в размере от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.
Председатель Китайской Народной Республики и Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин подписал приказ об обнародовании свода пробных положений об армейских действиях невоенного характера, передает агентство Синьхуа.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.