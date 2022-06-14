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Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке

"ВТБ улучшает условия по своим ипотечным программам, снижая базовую ставку на 0,4 п.п. с 20 июня. Оформить жилищный кредит заемщики смогут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Минимальная ставка будет доступна с учетом дисконта 0,3 процентного пункта для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ, указал банк.
РИА Новости
В рамках госпрограмм объем продаж ипотеки вырос более чем на треть.
Волга Ньюс
Лидерами по объему выданных средств стали Москва и область (136 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (37 млрд).
Frank Media

Подробнее о событии

ВТБ снизит ставки по ипотечным кредитам с 20 июня
Ведомости12:25
В ВТБ с 20 июня снизят минимальную ставку по ипотеке до 10,5%
RT на русском11:04
Банк ВТБ объявил о снижении ставок по ипотеке
РБК11:35
ВТБ снизит ставку по ипотеке до 10,5%
Коммерсантъ11:35
ВТБ снизил ставки по ипотеке
Smotrim.ru11:51
ВТБ с 20 июня снижает базовую ставку по ипотеке на 0,4 п.п., минимальная составит 10,5% годовых
РИА Новости11:00
Банк ВТБ снижает ставки по ипотеке
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