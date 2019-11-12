Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыБанк ВТБ снизил ставки по ипотеке

За год ВТБ снижает ставки уже в четвертый раз, подчеркнул глава банка Андрей Костин. Он добавил, что, по расчетам ВТБ, к концу года средняя ставка по ипотеке составит уже менее 9%.
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«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит
 пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.
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