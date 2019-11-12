Экономика
Будущее России. Национальные проектыБанк ВТБ снизил ставки по ипотеке
За год ВТБ снижает ставки уже в четвертый раз, подчеркнул глава банка Андрей Костин. Он добавил, что, по расчетам ВТБ, к концу года средняя ставка по ипотеке составит уже менее 9%.
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с чего всё началось
«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом»,— приводит пресс-служба слова президента—председателя правления ВТБ Андрея Костина.Коммерсантъ04:18
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«Счастливые родители троих детей и обладатели ипотеки»: как снизить свое кредитное бремя?
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:07, Ашберн
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