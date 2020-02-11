Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейАльфа-банк и ВТБ снизили ставки по ипотеке после решения ЦБ

Российские банки ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотечным продуктам до 7,9% годовых и до 7,99% соответственно.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК11 февраля в 01:44

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС11 февраля в 01:01

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media11 февраля в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38
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Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номера братьев Сединов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» вывел из обращения номера бывших игроков команды Даниэля и Хенрика Сединов.
REGNUM 02:05
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Три человека пострадали при замыкании проводки на заводе на Урале

В цехе пароснабжения на заводе «Русский хром» в городе Первоуральске Свердловской области произошло короткое замыкание, в результате чего пострадали три человека.
РБК 01:56
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru 11 февраля в 05:45
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Псковом

Видео с места ДТП в Псковской области, где погибли восемь граждан Украины, появилось в Сети.
Известия вчера в 23:40
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россияне пока не заразились коронавирусом на взятом под карантин круизном лайнере Diamond Princess.
BFM.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Помощница Юлии Началовой «продает письма» отца к певице

Помощница покойной Юлии Началовой «продает письма» отца Виктора к дочери. Анонс книги о жизни певицы Анна Исаева разместила в Instagram.
Актуальные Новости вчера в 09:05
Экономика

Путин поручил запустить в России новый инвестиционный цикл

Президент Владимир Путин отметил положительные подвижки в экономике России и поручил запустить новый инвестиционный цикл, который обеспечит рост ВВП России выше среднемирового уровня.
Вести.Ru вчера в 08:04
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Экономика

Федрезерв назвал коронавирус одним из рисков для мировой торговли

Федеральная резервная система США (ФРС) тщательно следит за ситуацией со вспышкой коронавируса в Китае и считает его одним из рисков, способных повлиять на прогнозы по состоянию международной торговли.
Интерфакс 11 февраля в 09:03
Армия и оружие

Генерал США назвал Россию и Китай основными угрозами в Африке

REGNUM вчера в 22:36
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Авто

Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки

По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Motor вчера в 09:22
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru 11 февраля в 10:21
Общество

Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине

Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Известия 00:15
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 15:17
Наука

В ДНК западных африканцев обнаружили гены неизвестного гоминида

В геноме жителей Западной Африки найдены участки, свидетельствующие о близком знакомстве с неизвестным пока видом человека, получившим название «призрачного».
RuNews24.ru 02:02
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
Политика

Граппергаус: Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17

Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию.
REGNUM вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович 3 февраля стала мамой в третий раз и сразу в соцсетях познакомила поклонников с новорожденной дочерью.
NewInform 11 февраля в 06:21
Общество

Гигантский скелет неопознанного существа вынесло на берег после шторма

На берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Об этом сообщается в группе Fubar News на Facebook.
Lenta.ru 01:15
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Спорт

Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников Йенни Франссон и Робела Фсихе, которые были пойманы на допинге.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Авто

УАЗ назвал цены на свои новые автомобили 2020 года

На своем сайте российский автопроизводитель УАЗ опубликовал данные о ценах на новые авто 2020 года: они повысились.
МонаВиста вчера в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
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