Экономика

РБКРБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Ипотека снова дешевеет

Ведомости11 февраля в 16:13

Банки начали новый раунд снижения ставок ипотеки

Orenburg.media11 февраля в 14:36

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке

Коммерсантъ11 февраля в 01:38

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

РБК11 февраля в 01:44

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

РИА Новости11 февраля в 01:04

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,9%

ТАСС11 февраля в 01:01

ВТБ снизил ставки по ипотеке

Rambler News Service11 февраля в 01:01
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113

Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
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Политика

Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru 03:36
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Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

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В Туле выступил выдающийся пианист Денис Мацуев

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Футбол

Шевченко может стать тренером «Милана»

Бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко значится в списке кандидатов на пост главного тренера итальянской команды.
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Происшествия

В ДТП под Псковом погибли 8 человек

В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Вести.Ru вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии

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Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru вчера в 12:09
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Авто

Российский авторынок показал рост в январе

Российский авторынок показал почти 2-процентный рост в первом месяце нового года.
MOS.news 10 февраля в 11:33
Авто

УАЗ рассказал, как защитил свой «Патриот» от ржавчины

В новой версии «Патриота» после модернизации оборудования сварочного цеха были улучшили зоны «фара-крыло» и «капот-фара», а на петлях дверей теперь наносится воск с улучшенными свойствами.
Tvoe-avto.com вчера в 13:17
Общество

Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш

На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.
Известия вчера в 16:01
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174

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Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену

Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Телеканал RTVI 03:16
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных

Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
RT на русском 00:07
Биатлон

Чемпионат мира по биатлону стартует смешанной эстафетой

Pravda.Ru 02:04
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Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков-навозников Амазонии

Резкое сокращение популяции жуков-навозников и других насекомых в тропических лесах Амазонии ученые связали с усилением феномена Эль-Ниньо и сокращением уровня осадков.
Московский Комсомолец в Марий Эл 10 февраля в 13:55
Футбол

В РФС сочли неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

Взгляд.ру 02:49
Общество

Лондонский суд рассмотрит иск Baring Vostok к акционерам «Восточного»

Фигурантов дела Baring Vostok отпустили из СИЗО после года ареста Baring Vostok утверждает, что Аветисян и Юсупов проявили неуважение к суду, нарушив предписания Высокого суда Лондона урегулировать спор с Baring Vostok в Лондонском международном третейском суде.
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Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru 11 февраля в 10:24
Экономика

На российском рынке пива сменился лидер

За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
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Общество

В России планируют провести «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Российская газета 02:00
Политика

Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии

Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
ФАН вчера в 17:05
Хоккей

Овечкин прокомментировал спад «Вашингтона»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о проигрыше в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".
Газета.Ru 00:31
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 11 февраля в 20:11
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Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника

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Общество

В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев

Число излечившихся от нового типа коронавируса иностранцев в Китае возросло до восьми, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
RT на русском 03:21
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