Экономика
РБКВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ
Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1113
Число жертв коронавируса нового типа в Китае возросло до 1113 человек. Число инфицированных превысило 44,6 тысяч человек.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Политика
Левада-центр: Рейтинг доверия Путину за два года снизился вдвое
Левада-центр отмечает рост рейтинга глав Минобороны и МИДа: если в сентябре Сергею Шойгу и Сергею Лаврову доверяли 13 и 14 процентов опрошенных соответственно, то сейчас их показатели составляют 19 и 17 процентов.
Музыка
В Туле выступил выдающийся пианист Денис Мацуев
Футбол
Шевченко может стать тренером «Милана»
Бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко значится в списке кандидатов на пост главного тренера итальянской команды.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли 8 человек
В Пустошкинском районе Псковской области в результате столкновения микроавтобуса и большегрузной автомашины погибли восемь человек.
Шоу-бизнес
Борис Грачевский раскрыл размер своей пенсии
Общество
ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Авто
Российский авторынок показал рост в январе
Российский авторынок показал почти 2-процентный рост в первом месяце нового года.
Авто
УАЗ рассказал, как защитил свой «Патриот» от ржавчины
В новой версии «Патриота» после модернизации оборудования сварочного цеха были улучшили зоны «фара-крыло» и «капот-фара», а на петлях дверей теперь наносится воск с улучшенными свойствами.
Общество
Двойная память: в Дрездене пройдет антинацистский марш
На протяжении 20 последних лет неонацисты припоминают падение Дрездена и устраивают марши «справедливости», выкрикивая лозунги из прошлого.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 174
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Армия и оружие
В Турции заявили о нейтрализации ещё 55 сирийских военных
Министерство обороны Турции заявило, что турецкие вооружённые силы нейтрализовали ещё 55 сирийских военных в провинции Идлиб в Сирии.
Наука
Аномалия Эль-Ниньо убивает жуков-навозников Амазонии
Резкое сокращение популяции жуков-навозников и других насекомых в тропических лесах Амазонии ученые связали с усилением феномена Эль-Ниньо и сокращением уровня осадков.
Общество
Лондонский суд рассмотрит иск Baring Vostok к акционерам «Восточного»
Фигурантов дела Baring Vostok отпустили из СИЗО после года ареста Baring Vostok утверждает, что Аветисян и Юсупов проявили неуважение к суду, нарушив предписания Высокого суда Лондона урегулировать спор с Baring Vostok в Лондонском международном третейском суде.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Экономика
На российском рынке пива сменился лидер
За 2019 год на российском рынке пива сменился лидер: первое место заняла компания AB InBev Efes, сместив на второе место "Балтику" (входит в Carlsberg Group), пишут "Ведомости" со ссылкой на сотрудников двух пивоваренных компаний.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Политика
Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии
Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Хоккей
Овечкин прокомментировал спад «Вашингтона»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о проигрыше в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс".
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Происшествия
Полиция закрыла дело против жительницы Химок, ранившей насильника
Уголовное дело против жительницы подмосковного города Химки Дарьи Агений, которую обвинили в нанесении ран ножом мужчине, пытавшемуся ее изнасиловать в Туапсе, прекратили за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости ее адвокат Евгений Саломатов.
Общество
В Китае назвали число излечившихся от коронавируса иностранцев
Число излечившихся от нового типа коронавируса иностранцев в Китае возросло до восьми, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.