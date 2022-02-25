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Банк ВТБ сообщил своим клиентам об изменениях после санкций США и Великобритании

На территории России все карты банка работают без ограничений.
РБК
Валютные переводы за рубеж недоступны в «ВТБ-Онлайн» и в отделениях банка в связи с введением санкций.
РБК
Снятие наличных доступно в офисах, банкоматах ВТБ и банкоматах банков-партнеров.
РБК
Валютно-обменные операции в России работают в полном объеме, а приложение и интернет-версия "ВТБ онлайн" работают в полном объеме за исключением валютных переводов за рубеж.
ТАСС

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