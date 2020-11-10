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ИА Красная Весна

Банк ВТБ требует признать депутата Госдумы от Ростовской области банкротом

Rostov gazeta
Donnews.ru
161.ru
Блокнот Ростов-на-Дону
ФедералПресс
Южный Федеральный
РБК Ростов-на-Дону
Rusbankrot.ru
Наше время (г. Ростов-на-Дону)
Дон-ТР
Городской репортер
Общественная служба новостей
Банк ВТБ в суде добивается признания банкротом депутата Госдумы Максима Щаблыкина. Об этом сообщает 10 ноября Интерфакс со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел. Дело поступило в Арбитражный суд Ростовской области.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

ВТБ обратился в суд с заявлением о признании банкротом депутата Госдумы Щаблыкина

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