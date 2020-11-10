Банк ВТБ требует признать депутата Госдумы от Ростовской области банкротом
Банк ВТБ в суде добивается признания банкротом депутата Госдумы Максима Щаблыкина. Об этом сообщает 10 ноября Интерфакс со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел. Дело поступило в Арбитражный суд Ростовской области.В источнике
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