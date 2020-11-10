После гибели дочери актер Владимир Конкин публично отрекся от сына

Актер пояснил, что он появился на ток-шоу по той причине, что устал от упреков со стороны общества, которое пытается испортить репутацию его семьи, но больше всего актера задели обвинения собственного сына Ярослава.