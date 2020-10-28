Гражданский иск к фигурантам дела был подан в феврале 2019 года, поскольку банк был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя, гражданина США Майкла Калви.

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