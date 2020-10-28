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Интерфакс
Интерфакс

Банк «Восточный» откажется от гражданского иска по делу Baring Vostok

Московский Комсомолец
Коммерсантъ
РБК
РИА Новости
Экономика сегодня
Москва 24
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Аргументы и Факты
ПРАЙМ
Гражданский иск к фигурантам дела был подан в феврале 2019 года, поскольку банк был признан потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному в отношении сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok и его основателя, гражданина США Майкла Калви.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви

РБК направил запрос в пресс-службу банка «Восточный», Baring Vostok, «Финвижн» и фонд Da Vinci Capital (также является акционером ПКБ). Как развивалось дело Уголовное дело в отношении Майкла Калви было возбуждено в феврале 2019 года по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК).
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