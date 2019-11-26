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КоммерсантъКоммерсантъБанк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам

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Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
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Банк из дела Калви первым в России отменил выплаты по вечным субордам

«У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».
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Банк из дела Калви первым в России отменил выплаты по вечным субордам

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