Экономика
КоммерсантъБанк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам
Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
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с чего всё началось
«У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».РБКвчера в 22:05
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Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
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Новая платформа MediaTek разгромила и Kirin 990, и Snapdragon 855+
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За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Спорт
Олимпийского чемпиона Захарова дисквалифицировали на 1,5 года
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Футбол
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Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»
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Илона Маска обвинили в захвате орбиты Земли
Речь идёт о запуске группировки спутников Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету.
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