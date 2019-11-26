Экономика
КоммерсантъБанк «Восточный» первым в России отменил выплаты по вечным субордам
Банк «Восточный» отменил выплату купона по субординированному займу на $125 млн, сообщил РБК.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«У банка есть право не производить купонные выплаты согласно договору о субординированном займе», — отметили в «Восточном», уточнив, что «банк в ближайшее время планирует предложить держателям субординированного долга снизить ставку купона».РБКвчера в 22:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 05:48, Ашберн
Общество
Верховный суд РФ вернул срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда РФ оставил прежнюю трактовку об исчислении сроков давности по налоговым преступлениям.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Главы государств затронули ситуацию с передачей трех военных кораблей, использованных Киевом в провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.
Гаджеты
Nvidia сделала свой чудовищный графический ускоритель ещё быстрее
Обновлённая модель называется Tesla V100s. Она основана на том же GPU GV100 с тем же чудовищным количеством активных ядер CUDA (5120).
Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендует исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
52-летняя актриса привела в пример торжества Анастасии Волочковой и Ксении Собчак.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 8 человек
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, число жертв землетрясения возросло до 8 человек, среди них — девочка.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
Общество
Путин рассказал о роли молодежи в меняющемся мире
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире с бурно развивающимися высокими технологиями важно, чтобы молодое поколение сумело максимально реализовать себя.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11
Количество обратившихся за помощью к медикам после ДТП с вахтовым автобусом в Уфе увеличилось до 11 человек, после осмотра на амбулаторное лечение отпущено 10 из них, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Общество
Джулиан Ассанж может умереть в британской тюрьме
Врачи Великобритании обратились к министру внутренних дел королевства Прити Пателу с предупреждением о том, что скандально известный основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшее время может умереть в тюрьме.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища
Украина в случае отсутствия транзитного контракта намерена с нового года закачивать российский газ, предназначенный для европейцев, в свои хранилища.
Политика
Эрдоган пообещал урегулировать разногласия с США по С-400 до апреля
До апреля следующего года Турция намерена урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации российских зенитных ракетных систем С-400.
Хоккей
Панарин повторил достижение Буре 17-летней давности
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили в овертайме «Миннесоту» — 3:2. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Артемий Панарин, оформивший ассистентский хет-трик.
Политика
Путин рассказал о встрече с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад встречался с руководителями и основными акционерами Яндекса.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
В меньшей степени хотят эмигрировать из России сограждане в возрасте 55 лет и старше, которых, по данным "Левада-центра" лишь 7% от данной возрастной категории.
Наука
Семенная жидкость помогает мухам улучшить память
Французские ученые из Национального центра научных исследований определили, что у «влюбленных» самок мух дрозофил улучшается память.
Спорт
Глава РУСАДА Ганус: Рекомендации и требования WADA о наказании РФ обоснованы, и это невозможно никак оспорить
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) известило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о рекомендации Комитета по соответствию отстранить Россию на четыре года от международных турниров.
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове
В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
В центре Москвы девушку избили и насильно остригли
В Москве, в апартаментах на Пресненской набережной мужчина напал на девушку и избил ее. Инцидент произошел 28 октября 2019 года.
Политика
У посольства Украины в Москве боевую мощь Киева поддержали унитазами
У посольства Украины в Москве за несогласованный пикет задержали двух мужчин, которые принесли к диппредставительству раскрашенные в желто-голубые цвета унитазы с надписями: "Поддержим боевую мощь Украины!"
Общество
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками
Работодатели стали получать поддельные постановления о том, что им назначены административные наказания с требованием заплатить штраф за некие "выявленные" нарушения.