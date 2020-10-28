Банк «Восточный» получит 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok
Принадлежащее Baring Vostok "Первое коллекторское бюро" выплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей в рамках соглашения по судебному делу. Это подтверждает пресс-служба финансовой организации.В источнике
С чего всё началось
«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви
Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна.
РБК01:32
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