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Экономика сегодня

Банк «Восточный» получит 2,5 млрд рублей по делу Baring Vostok

Московский Комсомолец
РБК
Коммерсантъ
Экономика сегодня
РИА Новости
Принадлежащее Baring Vostok "Первое коллекторское бюро" выплатит банку "Восточный" 2,5 млрд рублей в рамках соглашения по судебному делу. Это подтверждает пресс-служба финансовой организации.В источнике
С чего всё началось
РБК

«Восточный» сообщил о соглашении по возмещению ущерба по делу Калви

Основанием для возбуждения дела стала сделка по прощению выданного ПКБ кредита на 2,5 млрд руб. в обмен на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Калви заявлял, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна.
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