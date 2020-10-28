Устроивших акцию в трамвае группу антимасочников в Барнауле отдали под суд

Как рассказали агентству, 17 человек зашли в трамвай группами на двух остановках без средств индивидуальной защиты, а на просьбу кондуктора надеть маски они начали агрессивно реагировать, возмущаться, снимали все на телефоны и отказывались покидать общественный транспорт.