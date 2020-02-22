Экономика

ТАССТАССБанк Wells Fargo согласился выплатить около $3 млрд из-за скандала

Американский банк Wells Fargo достиг договоренности с властями США, согласно которой он выплатит $3 млрд для урегулирования обвинений в масштабных нарушениях. Об этом говорится в заявлении финансового института, опубликованном в пятницу на его сайте.
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Microsoft усложнила процесс установки Windows 10

Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
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Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
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Wells Fargo
Банк
Банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую «большую четвёрку» банков США, занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США, также входит в рейтинг Fortune 1000. Компания базируется в Сан-Франциско, в то время как штаб-квартира банковского подразделения находится в Су-Фолс. Основой деятельности является Wells Fargo Bank, на который приходится 89% активов. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
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