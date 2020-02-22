Экономика
ТАССБанк Wells Fargo согласился выплатить около $3 млрд из-за скандала
Американский банк Wells Fargo достиг договоренности с властями США, согласно которой он выплатит $3 млрд для урегулирования обвинений в масштабных нарушениях. Об этом говорится в заявлении финансового института, опубликованном в пятницу на его сайте.
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Политика
В Киеве начали винить Россию за беспорядки в Новых Санжарах
На Украине начались поиски виновных в организации беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине, куда были отправлены на карантин эвакуированные из Китая граждане Украины.
Здоровье
Диетологи объяснили, как может навредить гречневая каша в рационе
Гречневая каша относится к числу полезных блюд, однако, в некоторых случаях ее употребление может навредить организму и здоровью в целом.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Политика
Зеленский обвинил в беспорядках «вирусологов в спортивных костюмах»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал зачинщиков беспорядков в Новых Санжарах Полтавской области вирусологами в спортивных костюмах.
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с лидером России Владимиром Путиным.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
В результате ДТП на месте погибли водитель и двое детей, ехавших в Opel Astra.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 20 кг Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Звезда Comedy Woman опубликовала в Инстаграме фото, на котором она позирует в облегающих леггинсах.
Футбол
Сборная России по футболу осталась на 38-й позиции в рейтинге ФИФА
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала первый в 2020 году рейтинг национальных команд. Сборная России осталась в нем на 38-й позиции.
Политика
Трамп назвал дезинформацией заявления о вмешательстве РФ в выборы США
Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента.
Единоборства
АСА 104: Мухумат Вахаев перевесил Евгения Гончарова
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Армия и оружие
Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее оружие России, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками.
Интернет
Microsoft усложнила процесс установки Windows 10
Корпорация Microsoft запретила использовать локальную учетную запись при установке операционной системы Windows 10, пишет DrWindows.
Экономика
В Литве замедлился рост заработной платы жителей
В Литве рост заработной платы населения замедлился по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (Sodra).
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Космос
Сигналит ветеран. Легендарный космический аппарат Voyager 2 снова начал собирать данные и вышел на связь после недавнего автоматического отключения научного оборудования
Как отмечает Space.com, операторы миссии тогда выразили уверенность в успешном решении проблемы, и 5 февраля NASA сообщило о том, что «Voyager 2 стабилен, а связь между Землей и космическим кораблем хорошая».
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
По словам украинского министра у одного из водителей автобуса «немножко поднялась температура».
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Общество
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Культура
Потап и Mozgi показали девушек в мужских профессиях в «Девчонке»
Голосование проходило в два этапа, и лидером стало предложение показать в новом видео женщин в мужских профессиях.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины было найдено тело мужчины – СМИ
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары (возглавлял министерство при президенте Викторе Януковиче) было найдено тело мужчины 1963 года рождения.
Экономика
Силуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Киберспорт
Dream’ о матче с VP: «У нас были не самые лучшие пики»
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Армия и оружие
Опубликовано видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Сирийское агентство SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в районе деревни Нейраб к западу от Саракиба в провинции Идлиб.