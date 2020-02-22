Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Wells Fargo заключил сделку с министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить $3 млрд.

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

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