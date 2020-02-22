Экономика
Газета.RuБанк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Wells Fargo заключил сделку с министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить $3 млрд.
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Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Общество
Россиянку задержали в Испании по запросу США
Напомним, 14 февраля в Испании по запросу США задержали российскую переводчицу Олесю Красилову.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.
Авто
Tesla опубликовала характеристики батареи нового Model Y
Общество
Эксперты рассказали, где будут самые дорогие масленичные блины
Приготовление блинов на Масленицу дороже всего обойдется на Чукотке, а дешевле всего - в Алтайском крае, подсчитали для РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор".
Авто
Назвали цены на обновленный Hyundai Solaris
Экономика
Минстрой объяснил рост цен на новостройки в России
Рост цен на новостройки в России связан с обелением отрасли.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Общество
Эвакуированная из Уханя украинка пожаловалась на условия в карантине
Эвакуированные из китайского Уханя из-за эпидемии коронавируса COVID-2019 украинцы были заселены в санаторий МВД "Новые Санжары" в Полтавской областию Они уже жалуются на плохие условия.
Общество
Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
Управленцев «Ростелекома» в Воронеже уличили в картельном сговоре
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) по Воронежской области совместно с коллегами из федерального ведомства и представителями регуправления ФСБ России выявили и пресекли «противоправную деятельность» руководителей семи коммерческих организаций и двух должностных лиц ПАО «Ростелеком».
Политика
Кремль: Россия и Белоруссия продолжат обсуждение нефтяной темы
Россия и Белоруссия продолжат работу по решению вопросов с поставками нефти, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Посольство ответило на обвинения США в адрес РФ в кибератаках в Грузии
По утверждению госсекретаря Майка Помпео, 28 октября 2019 года Россия якобы осуществила "широкомасштабную подрывную кибератаку" против Грузии, которая, как утверждается, "непосредственно затронула население Грузии", якобы привела к нарушению работы нескольких тысяч правительственных и коммерческих сайтов, а также к прекращению трансляции не менее двух крупных телеканалов.
Политика
Суд в Москве приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии
Гриценко вменяли два высказывания в телеэфире, сделанные в 2014 и 2017 годах — когда он давно уже не был ни министром, ни депутатом.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центральный банк Швеции совместно с консалтинговой компанией Accenture занялся поиском технического решения по созданию электронной кроны, сообщается на сайте регулятора.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Технологии
NASA опубликовало снимки древнего озера в Сахаре
NASA удалось получить снимки древнего озера, которое когда-то находилось в Центральной Африке.
Здоровье
Сельским врачам могут компенсировать оплату коммунальных услуг
В целях реализации задуманного депутаты подготовили законопроект, который позволяет компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг врачам, проживающим в сельской местности.
Политика
NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Футбол
Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах
Нападающий "Дерби Каунти" Уэйн Руни проводит 500-й матч в английских чемпионатах, сообщает "Би-би-си".
Авто
Петербуржцы смогут взять в аренду Hyundai по онлайн-подписке
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Футбол
Лодыгин провел с «Арсеналом» первую тренировку
Первая тренировка Юрия Лодыгина в "Арсенале" Адаптация проходит на позитиве pic.twitter.com / m2Pt0SuIFC — ПФК Арсенал (@ pfc_arsenal) February 19, 2020 Юрий подписал контракт с "оружейниками" 18 февраля.
Политика
Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры
Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Происшествия
Правоохранители требуют арестовать шестерых участников протестов под Полтавой
Украинская полиция попросит суд взять под стражу шестерых участников протестных акций в поселке Новые Санжары под Полтавой, где разместили эвакуированных из Китая украинцев.
Экономика
На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Общество
«Лента» получила регистрацию на Кипре
"Лента" получила свидетельство о временной регистрации от Департамента регистрации и ликвидации компаний Кипра.