Экономика

Газета.RuГазета.RuБанк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Wells Fargo заключил сделку с министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить $3 млрд.
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Банк Wells Fargo заплатит $3 миллиарда штрафа по итогам расследования

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На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
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Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
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Wells Fargo
Банк
Банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую «большую четвёрку» банков США, занимает 7 место в списке самых дорогих компаний США, также входит в рейтинг Fortune 1000. Компания базируется в Сан-Франциско, в то время как штаб-квартира банковского подразделения находится в Су-Фолс. Основой деятельности является Wells Fargo Bank, на который приходится 89% активов. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков.
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