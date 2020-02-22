Экономика
Газета.RuБанк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения
Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Wells Fargo заключил сделку с министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить $3 млрд.
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Биатлон
Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Происшествия
Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области
СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
Политика
Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Происшествия
В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Кино
Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Происшествия
Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро
Сбой в движении поездов произошел утром в субботу на Сокольнической линии из-за инцидента с пассажиром, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Происшествия
В доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары из его пистолета застрелился экс-директор издательства
На месте происшествия нашли тело мужчины, которым оказался Сергей Старицкий - бывший директор ООО "Спорт медиа проект" (издательство спортивных журналов и газет).
Экономика
Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
Общество
Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Происшествия
Один из пострадавших при пожаре в доме в Красноярске погиб
Один из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Красноярске умер в больнице.
Религия
Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
Общество
Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя
Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Армия и оружие
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет
Свыше 100 тысяч человек получили ранения или погибли за последние 10 лет афганского конфликта, с тех пор как миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) ведет подсчеты, в 2019 году число погибших и пострадавших превысило 10 тысяч, следует из доклада организации.
Политика
Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ
Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск.
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
Хоккей
Панарин и Шестеркин помогли «Рейнджерс» справиться с «Каролиной»
Свой вклад в победу внесли российские легионеры "рейнджеров". Артемий Панарин сначала отдал голевую передачу, а потом забил сам.
Экономика
Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 млн
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели переговоры по телефону по поводу энергоресурсов, сообщил господин Лукашенко.
Общество
В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Ухани украинцев
Китайский новостной портал Toutiao опубликовал материал об эвакуации украинцев из Ухани из-за эпидемии коронавируса.
Происшествия