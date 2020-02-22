Американский банк Wells Fargo выплатит штраф в размере $3 млрд за урегулирование претензий властей, сообщается в пресс-релизе банка. Wells Fargo заключил сделку с министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и рынкам, по условиям которой обязуется выплатить $3 млрд.

Банк Wells Fargo выплатит штраф в $3 млрд за нарушения

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Экономика Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.

Общество Дипломаты поблагодарили КНР за содействие в эвакуации россиян из Уханя Два первых секретаря посольства России в Китае Константин Невежкин и Максим Цыганков добровольно вызвались поехать в Ухань для помощи в организации эвакуации российских граждан, после этой командировки они провели две недели в строгом карантине на территории посольства РФ в Пекине.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Общество СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».

Армия и оружие В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет Свыше 100 тысяч человек получили ранения или погибли за последние 10 лет афганского конфликта, с тех пор как миссия ООН по содействию в Афганистане (МООНСА) ведет подсчеты, в 2019 году число погибших и пострадавших превысило 10 тысяч, следует из доклада организации.