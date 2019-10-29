Экономика

Банки.руБанки.руБанк «Зенит» снизил ставку по военной ипотеке

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Банк "Зенит" снизил ставку по программам "Военная ипотека" и "Военная ипотека — Кредит семейный" на 1,1 процентного пункта до 4,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
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