Экономика
Ruposters.ruBank of America: 2020-й станет худшим для мировой экономики за 10 лет
Согласно заключению экспертов BoA, темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,8%, тогда как за 10 лет это значение не опускалось ниже 3%. Причину экономисты видят в проблемах Китая. Вторая экономика в мире в 2019 году уже замедлилась до 6,1% - минимального показателя за 29 лет.
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с чего всё началось
Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.РБКвчера в 13:35
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