с чего всё началось

Согласно заключению экспертов BoA, темпы роста мирового ВВП замедлятся до 2,8%, тогда как за 10 лет это значение не опускалось ниже 3%. Причину экономисты видят в проблемах Китая. Вторая экономика в мире в 2019 году уже замедлилась до 6,1% - минимального показателя за 29 лет.

Bank of America: 2020-й станет худшим для мировой экономики за 10 лет

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