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Экономика

Bank of America: Brent подорожает до 100 долларов за баррель к 2022 году

Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к следующему году. К такому выводу приходит Bank of America в отчете по рынку нефти, где отмечается, что для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения.В источнике

С чего всё началось

Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году

Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.
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