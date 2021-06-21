Bank of America: Brent подорожает до 100 долларов за баррель к 2022 году
Стоимость нефти марки Brent может вырасти до 100 долларов за баррель уже к следующему году. К такому выводу приходит Bank of America в отчете по рынку нефти, где отмечается, что для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения.В источнике
С чего всё началось
Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году
Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.
ТАСС03:54