Финансы

ForbesForbesBank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%

Обманчивая прозрачность ЦБ: почему регулятор может действовать без оглядки на формулы В то же время Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки до 5% к началу 2021 года, а «Ренессанс Капитал» прогнозирует ставку на уровне 5,5% на конец года и 6,5% - в 2021 году, отмечает РБК.
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Bank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%

Forbesвчера в 10:34

Bank of America прогнозирует снижение ставки ЦБ РФ до рекордных 3,5%

Аргументы и Фактывчера в 09:54

Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам компаниям и россиянам

ПРАЙМ14 мая в 08:19

BofA ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2020 года до 3,5%

Финмаркетвчера в 09:58

В Центробанке ожидают дальнейшего снижения ставок по кредитам в РФ

АБН14 мая в 10:51

Goldman Sachs: Банк России продолжит снижать ключевую ставку до 3,5%

Вести.Ru14 мая в 10:30

Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

РБКвчера в 08:22
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
2
Политика

Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины

«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Известия вчера в 23:47
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Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии.
Российская газета 07:13
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Футбол

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Чемпионат 07:25
Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
75
Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
1K
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
746
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
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Космос

НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты

AstroNews.ru 13 мая в 16:07
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Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
61
Происшествия

Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности

Московский Комсомолец 06:43
8
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,4K
Общество

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
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Происшествия

Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции

Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Общество

В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
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Армия и оружие

Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море

Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
6
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
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Происшествия

У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса

В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
117
Общество

В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
345
Общество

Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
244
Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
817
Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
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Авто

Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage

Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
Новые автомобили 01:59
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
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Энергетика

Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС

Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Общество

Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей

Ранее «ФедералПресс» писал, что в РПЦ выступили за вынесение вопроса о размещении мозаики с изображением Иосифа Сталина в храме Вооруженных Сил РФ на церковно-общественное обсуждение.
ФедералПресс 05:28
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