Обманчивая прозрачность ЦБ: почему регулятор может действовать без оглядки на формулы В то же время Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки до 5% к началу 2021 года, а «Ренессанс Капитал» прогнозирует ставку на уровне 5,5% на конец года и 6,5% - в 2021 году, отмечает РБК.

Bank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%

Общество Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня. 2

Политика NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано. 75

Политика Украина расширила санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС. 1K

Общество В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства. 49

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 61

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3,4K

Общество СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. 57

Энергетика «Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу. 2K

Происшествия Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.

Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 329

Общество В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности. 345

Общество Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели. 817

Энергетика Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 131