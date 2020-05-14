Финансы
ForbesBank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%
Обманчивая прозрачность ЦБ: почему регулятор может действовать без оглядки на формулы В то же время Citibank в базовом прогнозе ожидает снижения ключевой ставки до 5% к началу 2021 года, а «Ренессанс Капитал» прогнозирует ставку на уровне 5,5% на конец года и 6,5% - в 2021 году, отмечает РБК.
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Комментарии
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
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Ницой назвала российские соцсети смертельной опасностью для Украины
«Все российские информационные помойки смертельно опасны для государства Украина и для украинцев», — добавила она.
Известия вчера в 23:47
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии.
Российская газета 07:13
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Чемпионат 07:25
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 23:15
Космос
НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты
AstroNews.ru 13 мая в 16:07
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Происшествия
Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности
Московский Комсомолец 06:43
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске
Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Происшествия
Организатора геноцида в Руанде поймали во Франции
Подозреваемый в финансировании геноцида в Руанде бизнесмен Фелисьен Кабуга был задержан сегодня, 16 мая, во Франции.
Русская Планета 07:08
Общество
В Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен.
Невские Новости 01:45
Армия и оружие
Крейсер «Князь Владимир» приступил к подводным испытаниям в Белом море
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" начал подводные испытания в Белом море.
Российская газета 07:15
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
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В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Энергетика
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Существенная проблема в Евразийском экономическом союзе связана с формированием единого рынка газа, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:22
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Мозаику со Сталиным перенесут из храма Вооруженных сил в музей
Ранее «ФедералПресс» писал, что в РПЦ выступили за вынесение вопроса о размещении мозаики с изображением Иосифа Сталина в храме Вооруженных Сил РФ на церковно-общественное обсуждение.
ФедералПресс 05:28