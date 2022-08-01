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Bank of America: газовый кризис в Европе развивается по ужасному сценарию

Европейский энергетический кризис только набирает обороты, сообщает
 новостной портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
РИА Новости
Энергетический кризис в Европе только набирает обороты.
Телеканал 360°
Европейским странам предстоящей зимой может не хватить запасов газа из-за сокращения поставок из России.
Телеканал 360°
«Ситуация с газом в Евросоюзе за последний месяц стремительно превращается из «плохой» в «ужасную», — говорится в материале.
RT на русском

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