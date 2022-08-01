Пост на 4chan, который теперь заархивирован его создателями, набрал обороты из-за утечки грядущего сиквела от CAPCOM «Resident Evil 9». В нём говорилось о новом контенте, который появится в игре, когда она будет выпущена, но нет никаких подтверждений разработки сиквела от CAPCOM или будет ли выпущена «RE9».