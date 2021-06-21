Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.

ТАСС 03:54