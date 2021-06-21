Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году
Аналитики Bank of America повысили прогноз цены нефти на 2021 год с $60 до $68 за баррель на фоне восстановления спроса, драйвером которого является процесс вакцинации от коронавируса.В источнике
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Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году
Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.
ТАСС03:54