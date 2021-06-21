Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Bank of America перечислил причины роста цены нефти до $100 к 2022 году

Стоимость нефти марки Brent может увеличиться до 100 долларов за баррель уже к 2022 году. Этому будут способствовать три причины со стороны спроса и три — со стороны предложения, следует из материалов Bank of America.В источнике

С чего всё началось

Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году

Цена нефти Brent может вырасти до $100 за баррель уже к 2022 году, для такого роста есть три причины со стороны спроса и три - со стороны предложения. Об этом говорится в отчете по рынку нефти Bank of America, с которым ознакомился ТАСС.
ТАСС03:54

Подробнее о событии

Форс-мажор на горизонте. Что подтолкнёт нефть к 100 долларам

ПРАЙМ10:36

Bank of America назвал шесть причин для роста стоимости нефти до $100 к 2022 году

ТАСС03:54

Bank of America назвал три причины возврата нефти к 100 долларам

Smotrim.ru05:41

Bank of America: Brent подорожает до 100 долларов за баррель к 2022 году

Комсомольская правда04:28

Названы шесть причин, почему цена нефти превысит 100 долларов за баррель

Российская газета04:19

Нефть Brent может подорожать до 100 долларов за баррель к 2022 году

Экономика сегодня04:00

Нефти предсказали скорый рост до 100 долларов

Lenta.ru06:51
Интересное

Автозавод-призрак, который стал пристанищем блогеров, сносят

Разумеется, пустые здания бывшего автомобильного завода арендовали для своих нужд предприниматели, в бывших цехах даже складировали популярные в США карточки с известными бейсболистами, также голые стены привлекали видеоблогеров, использовавших их в качестве фона при съёмках контента.
Российская газета10:49

Пашинян лидирует на выборах в Армении и уже празднует победу

Около двух часов ночи (01:00 мск) Пашинян приехал в свой избирательный штаб, чтобы выступить в прямом эфире, поздравить сторонников с победой и сообщить о том, что намерен провести консультации в ближайшие дни с некоторыми участниками выборов.
ТАСС21:00