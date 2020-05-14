Финансы

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаBank of America понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ до 3,5% годовых

Прогноз по понижению ставки ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2020 года до 3,5% годовых дал главный экономист по России и СНГ в Bank of America (BofA) Владимир Осаковский, сообщает 15 мая агентство «Финмаркет».
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