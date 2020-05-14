Финансы
РБКBank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%
Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
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