Финансы

РБКРБКBank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
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Bank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%

Forbes10:34

Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам компаниям и россиянам

ПРАЙМвчера в 08:19

Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

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BofA ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2020 года до 3,5%

Финмаркет09:58

В Центробанке ожидают дальнейшего снижения ставок по кредитам в РФ

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Goldman Sachs: Банк России продолжит снижать ключевую ставку до 3,5%

Вести.Ruвчера в 10:30

Bank of America прогнозирует снижение ставки ЦБ РФ до рекордных 3,5%

Аргументы и Факты09:54
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Комментарии

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Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
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В Турции спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Россией

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Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

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Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»

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Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
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Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
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Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
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Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
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Nioh 2 разошлась тиражом более миллиона копий

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Глава РКК «Энергия» покинет свой пост

РБК 03:21
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Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
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В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
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США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над Гари Невиллом, работающим футбольным экспертом на телевидении.
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

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В российских школах отменят общие перемены

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