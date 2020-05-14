Финансы
РБКBank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%
Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Комментарии
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
Путешествия
В Турции спрогнозировали сроки возобновления авиасообщения с Россией
Авиасообщение между Россией и Турцией может быть возобновлено в конце лета нынешнего года.
Наша версия 10:12
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Происшествия
Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе
Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
Футбол
РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня
Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
РИА Новости 08:05
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Происшествия
СКР занялся хулиганом, ударившим контролера в метро «за маску»
Санкт-Петербург, 15 мая 2020, 13:23 — REGNUM Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу планируют переквалифицировать действия мужчины, который ударил в лицо контролёра в метро в ответ на требование надеть защитную маску при входе в вестибюль.
REGNUM 06:23
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов
iReactor 05:51
Общество
СК возбудил дело из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов нацистских деятелей на портале «Бессмертного полка».
Повестка дня вчера в 06:29
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Киберспорт
Nioh 2 разошлась тиражом более миллиона копий
Игромания.ру 04:30
Игры
Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru вчера в 09:11
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
Политика
США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
Армия и оружие
Из Италии вылетел последний борт с российскими военными
С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
Футбол
Клопп пошутил над Гари Невиллом
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над Гари Невиллом, работающим футбольным экспертом на телевидении.
Евро-футбол.ру 09:18
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Экономика
Потери около 9 триллионов долларов спрогнозировали мировой экономике
Азиатский банк развития (АБР) опубликовал доклад, согласно которому в 2020 году мировая экономика может потерять от 5,8 до 8,8 трлн долларов.
Цензуры.Нет 05:47