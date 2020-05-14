Финансы

РБКРБКBank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

Моделируя ситуацию, в которой ЦБ намеренно решит увести ставку в реально отрицательную зону, то есть ниже инфляции, для поддержки экономики, в Citi пришли к мнению, что в этом случае ключевая ставка может опуститься до 2,5% к концу года, то есть более чем вдвое с текущего уровня.
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Bank of America допустил снижение ключевой ставки в России до 3,5%

Forbes10:34

Bank of America прогнозирует снижение ставки ЦБ РФ до рекордных 3,5%

Аргументы и Факты09:54

BofA ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2020 года до 3,5%

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Bank of America предсказал снижение ставки ЦБ России до рекордных 3,5%

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В Центробанке ожидают дальнейшего снижения ставок по кредитам в РФ

АБНвчера в 10:51

Goldman Sachs: Банк России продолжит снижать ключевую ставку до 3,5%

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Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам компаниям и россиянам

ПРАЙМвчера в 08:19
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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
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Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
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Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
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Попова назвала признак нормализации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России станет нормальной, когда за сутки не будет выявлено ни одного случая COVID-19.
Известия 10:27
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В Словении закончилась эпидемия коронавируса

В Словении эпидемия коронавируса завершилась спустя два месяца, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 08:40
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В Турции назвали сроки возобновления авиасообщения с Россией

Авиасообщение между Турцией и Россией может возобновиться в конце этого лета.
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Игры

Alan Wake будут продавать со скидкой в 90% в Steam, EGS и GOG

14 мая Remedy Entertainment снизит цену на Alan Wake и Alan Wake Collector's Edition на 90% в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.
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Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
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Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
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Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
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38 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 38 новых случаев коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 00:59
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
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Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

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Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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Футбол

РФС решил возобновить чемпионат России по футболу с 21 июня

Исполком РФС в пятницу принял решение, которого российский футбольный мир ждал с замиранием сердца - чемпионат России, впервые в истории приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 21 июня.
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Главврача калужской больницы уволили за выплаты медикам в 27 рублей

Главврача больницы в Козельске (Калужская область) уволили за некорректно выплаченные стимулирующие надбавки медикам, которые были задействованы в работе с коронавирусными пациентами.
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Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой

Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

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Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
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С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
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Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

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В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
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Регионы не торопятся выходить из карантина

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Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

В пресс-службе крупнейшего российского оптово-розничного продовольственного рынка заявили, что стычка произошла не из-за повышения ставок, а из-за возросшей конкуренции между торговцами, которым не хватило места в "Фуд Сити".
Вести.Ru 11:01
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Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами

Президент РФ призвал в первую очередь следить за состоянием в регионе с точки зрения здоровья граждан и все шаги согласовывать с главным санитарным врачом.
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