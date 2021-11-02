Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
В некоторых регионах РФ охват вакцинацией от коронавируса достиг уже 70%, но есть и такие, где показатель не превышает 30%, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-терапевт Александр Мельников рассказал в Facebook, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому.