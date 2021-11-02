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Bank of America прогнозирует цену нефти Brent $120 за баррель

«Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ
Аналитики подчеркнули, что мировой энергетический кризис, подстегнувший цены на уголь и газ, уже ускорил рост нефтяных фьючерсов на биржах Лондона и Нью-Йорка.
Lenta.ru
Дополнительно ускорить рост цен на нефть в будущем году может возрастающий спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо.
Expert.ru
Как пишет Bloomberg, о скором приближении нефтяных котировок к $100 за баррель ранее предупреждали и сырьевые трейдеры.
Forbes

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