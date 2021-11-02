Отмечается, что глобальный энергетический кризис привёл к резкому росту цен на газ и уголь, которые потянули за собой стоимость эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке.
По мнению аналитиков BofA, рост спроса на бензин наряду с восстановлением дизельного топлива и авиакеросина в сочетании с ограничениями мощностей по переработке может ускорить рост нефтяных котировок в 2022 году.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.
Cуд в Киеве избрал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку в виде личных обязательств по делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.