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Bank of America прогнозирует цену нефти Brent $120 за баррель

«Bank of America ожидает, что к концу июня 2022 года цена на нефть марки Brent вырастет до 120 долларов за баррель»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ
Отмечается, что глобальный энергетический кризис привёл к резкому росту цен на газ и уголь, которые потянули за собой стоимость эталонных нефтяных фьючерсов, торгующихся на биржах в Лондоне и Нью-Йорке.
Нефтегазовая вертикаль
По мнению аналитиков BofA, рост спроса на бензин наряду с восстановлением дизельного топлива и авиакеросина в сочетании с ограничениями мощностей по переработке может ускорить рост нефтяных котировок в 2022 году.
Frank Media
Как пишет Bloomberg, о скором приближении нефтяных котировок к $100 за баррель ранее предупреждали и сырьевые трейдеры.
Forbes

Подробнее о событии

Bank of America прогнозирует удорожание нефти до $120 за баррель к июню 2022
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