Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецBank of America ухудшил прогноз падения российской экономики

В Bank of America изменили прогноз по динамике ВВП целого ряда восточноевропейских стран, а также России и Турции. Так, по России вместо спада на 1% в организации прогнозируют снижение на 5,6%, схожая ситуация и по Украине.
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Bank of America ухудшил прогноз падения российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 19:43

Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%

Коммерсантъвчера в 17:31

Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику

РБКвчера в 06:56

В BofA ожидают снижения российского ВВП в 2020 году на 5,6%,

Финмаркетвчера в 09:08

Bank of America спрогнозировал падение мирового ВВП на 2,7% в 2020 году

Интерфаксвчера в 08:13

Bank of America ухудшил прогноз по спаду экономики РФ из-за COVID-19

News.ruвчера в 09:34

Экономика России сократится в этом году на 5.6% — Bank of America

Profinance.ruвчера в 06:27
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Общество

В Торонто ввели штраф за нарушение социальной дистанции

Власти канадского Торонто установили штраф в размере более 3,5 тысяч долларов США для нарушителей, которые в условиях борьбы с коронавирусом не соблюдают в общественных местах двухметровую дистанцию друг с другом.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Энергетика

Цена на нефть Brent подскочила до $36 за баррель

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 29,06%, до $33,04 за баррель по состоянию на 17:41 мск.
РБК вчера в 10:43
Космос

Звездные скопления показывают людоедское прошлое Млечного Пути

Недавнее исследование Дункана Форбса показало, что наша родная галактика, Млечный Путь, была каннибалом в свои ранние годы, проглотив пять меньших галактик.
AstroNews.ru 01 апреля в 11:05
Хоккей

«Ак Барс» выбыл из розыгрыша виртуального плей-офф КХЛ

Реальное время вчера в 14:32
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам

Время на часах президента России Владимира Путина не совпадало со временем трансляции из-за технической задержки.
РБК вчера в 23:55
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Общество

С 6 апреля вузы возобновят занятия

Высшие учебные заведения России возобновят учебный процесс с понедельника, 6 апреля. Занятия будут проходить в дистанционном формате.
НТР 24 02:30
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.
Вести.Ru вчера в 11:05
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Общество

Роскачество призвало не использовать наличные деньги в период пандемии

В период пандемии коронавируса следует отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции.
Газета.Ru 02:00
Политика

В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса

В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.
Газета.Ru 01:55
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости вчера в 16:59
Происшествия

Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер

Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.
REGNUM 00:32
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Гаджеты

Обнародованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

На просторах мировой «паутины» появились новые данные очередного бюджетного технологического изобретения американской корпорации Apple – iPhone SE 2020.
OAnews 00:38
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
Газета.Ru 00:18
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия вчера в 19:20
Общество

Безработица в США снова побила рекорд

За минувшую неделю за пособиями по безработице в США обратились более 6,5 миллиона человек, констатировали в американском Министерстве труда.
Lenta.ru вчера в 23:06
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform вчера в 02:33
Футбол

«Челси» поборется с «Барселоной» за Лаутаро Мартинеса

«Челси» готов побороться за форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса, сообщает Mundo Deportivo.
Спорт-Экспресс вчера в 10:19
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
REGNUM 02:08
Общество

Собянин продлил все «противовирусные» меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры против распространения коронавируса до 1 мая. Об этом он сообщил на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 16:31
Политика

Саратовские предприятия могут возобновить работу

Работу предприятий в Саратовской области могут возобновить.
Московский Комсомолец 01:06
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