В Bank of America изменили прогноз по динамике ВВП целого ряда восточноевропейских стран, а также России и Турции. Так, по России вместо спада на 1% в организации прогнозируют снижение на 5,6%, схожая ситуация и по Украине.

Политика Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.

Общество В Торонто ввели штраф за нарушение социальной дистанции Власти канадского Торонто установили штраф в размере более 3,5 тысяч долларов США для нарушителей, которые в условиях борьбы с коронавирусом не соблюдают в общественных местах двухметровую дистанцию друг с другом.

Политика В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.

Экономика Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.

Общество В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Космос Звездные скопления показывают людоедское прошлое Млечного Пути Недавнее исследование Дункана Форбса показало, что наша родная галактика, Млечный Путь, была каннибалом в свои ранние годы, проглотив пять меньших галактик.

Общество С 6 апреля вузы возобновят занятия Высшие учебные заведения России возобновят учебный процесс с понедельника, 6 апреля. Занятия будут проходить в дистанционном формате.

Общество Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением зарплаты Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней в период с 4 по 30 апреля с сохранением заработный платы.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Общество Роскачество призвало не использовать наличные деньги в период пандемии В период пандемии коронавируса следует отказаться от наличных платежей и пользоваться банковскими картами, так как купюры могут быть переносчиками инфекции.

Политика В Чечне введен комендантский час из-за коронавируса В ВОЗ напомнили, что носить медицинскую маску здоровым людям не нужно, так как из-за нее приходится чаще трогать лицо руками.

Общество В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.

Происшествия Пострадавший при взрыве в Магнитогорске ребёнок умер Челябинск, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Пострадавший при взрыве в доме на улице Доменщиков в Магнитогорске полуторагодовалый мальчик скончался.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Здоровье Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.

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Общество В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.

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Политика Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.