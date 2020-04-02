Коронавирус
КоммерсантъBank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%
Bank of America изменил прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Вместо падения в 1% организация ожидает снижения на 5,6%, аналогичного показателя ждут на Украине. В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.
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Автоспорт
Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж
Политика
Путин: режим нерабочих дней продлевается
Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
Общество
Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России
Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Политика
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Здоровье
Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом
Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
Авто
Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа
Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Политика
США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Политика
В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций
США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
Шоу-бизнес
Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
Политика
В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения
Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
Происшествия
В Еврейской АО коронавирус подтвердили у семейной пары с ребенком
Коронавирус у семейной пары с ребенком из села Амурзет Еврейской автономной области подтвердили в лаборатории в Новосибирске, сообщает пресс-служба региона в пятницу.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Происшествия
В Москве скончался пациент с коронавирусом
Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Общество
Жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина
Первого жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина, сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона глава островной полиции Арсен Исагулов.
Общество
В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Общество
В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
Авто
В Европе упали продажи автомобилей из-за коронавируса
Гаджеты
Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro официально представлены в России
Компания Oppo представила в России новые смартфоны — Reno 3 и Reno 3 Pro.
Общество
Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам
Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Общество
Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
Общество
У умершей в Перми журналистки был коронавирус
Технологии
The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)
Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.
Происшествия
В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда
Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
Шоу-бизнес
Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты
Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги во время кризиса
В интервью радио Sputnik учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев рассказал, куда не стоит вкладывать свои сбережения.