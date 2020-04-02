Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъBank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%

Bank of America изменил прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Вместо падения в 1% организация ожидает снижения на 5,6%, аналогичного показателя ждут на Украине. В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.
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Bank of America ухудшил прогноз падения российской экономики

Московский Комсомолецвчера в 19:43

Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%

Коммерсантъвчера в 17:31

Экономика России сократится в этом году на 5.6% — Bank of America

Profinance.ruвчера в 06:27

В BofA ожидают снижения российского ВВП в 2020 году на 5,6%,

Финмаркетвчера в 09:08

Bank of America спрогнозировал падение мирового ВВП на 2,7% в 2020 году

Интерфаксвчера в 08:13

Мера жесткости: как бороться с COVID-19, не убивая экономику

РБКвчера в 06:56

Bank of America ухудшил прогноз по спаду экономики РФ из-за COVID-19

News.ruвчера в 09:34
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Квят постригся налысо, Норрис сменил имидж

Sports.ru вчера в 16:21
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Путин: режим нерабочих дней продлевается

Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 10:07
Общество

Биолог назвал способ победы над коронавирусом в России

Чтобы затормозить распространение вируса, биолог советует продолжать карантин. Это даст возможность больницам пролечить побольше людей.
Известия вчера в 20:01
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
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Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия вчера в 08:43
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Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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Какие страны выбрали альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом

Швеция — личная ответственность В Европе самый нестандартный подход к борьбе с коронавирусом избрала Швеция.
РБК вчера в 10:59
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
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США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий к отмене односторонних санкций, мешающих странам бороться с коронавирусом, сообщает российское постпредство.
РИА Новости вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова показала свадебное фото, на котором ей 32 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото со своей свадьбы в 1979 году.
РИА Новости вчера в 08:53
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В Кремле объяснили отставание часов в ходе телеобращения

Москва, 3 апреля 2020, 07:32 — REGNUM Отставание времени на наручных часах президента России Владимира Путина от реального времени при трансляции телеобращения объясняется технической задержкой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 2 апреля передает радиостанция «Говорит Москва».
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В Еврейской АО коронавирус подтвердили у семейной пары с ребенком

Коронавирус у семейной пары с ребенком из села Амурзет Еврейской автономной области подтвердили в лаборатории в Новосибирске, сообщает пресс-служба региона в пятницу.
РИА Новости 00:43
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости вчера в 08:50
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В Москве скончался пациент с коронавирусом

Московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в столице умер 39-летний мужчина, заразившийся этим вирусом.
РБК вчера в 14:04
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала фото с младшим братом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна не скрывает, что последние несколько месяцев ее жизнь повернулась на 180 градусов.
Вокруг ТВ вчера в 11:13
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Жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина

Первого жителя Сахалина оштрафовали за нарушение домашнего карантина, сообщил в пятницу в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона глава островной полиции Арсен Исагулов.
РИА Новости 00:53
Общество

В США зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки

Число смертей от коронавируса в США в четверг достигло 5926, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РИА Новости вчера в 21:39
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Авто

В Европе упали продажи автомобилей из-за коронавируса

Автоновости дня вчера в 08:10
Гаджеты

Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro официально представлены в России

Компания Oppo представила в России новые смартфоны — Reno 3 и Reno 3 Pro.
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Губернатор Игорь Бабушкин обратился к астраханцам

Карантинные меры в нашей области сохраняются.
Арбуз вчера в 13:17
Общество

Вирусолог сделал прогноз о сроках эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн подверг сомнению прогнозы по пику эпидемии коронавируса в России, ожидающемуся на следующей неделе.
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РЕН ТВ вчера в 05:37
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The Washington Post (США): да, Россия распространяет ложь о коронавирусе. Но она была сфабрикована в Америке (The Washington Post)

Хотя российская и китайская дезинформация, служащая для распространения различных мифов о коронавирусе, действительно существует, иностранные заинтересованные силы зачастую просто подбирают то, что мы, американцы, «создали» сами.
ИноСМИ вчера в 22:45
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В Приморье нашли всех сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда

Во Владивостоке нашли и изолировали всех 12 пассажиров из Таиланда, которые накануне самовольно покинули аэропорт, не желая отправляться в карантин, сообщает правительство Приморья.
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Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском вчера в 11:00
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

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Эксперт рассказал, куда не стоит вкладывать деньги во время кризиса

В интервью радио Sputnik учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Александр Трещев рассказал, куда не стоит вкладывать свои сбережения.
Невские Новости вчера в 23:00
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