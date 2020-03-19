Коронавирус

Газета.RuГазета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Газета.Ruвчера в 10:34

Bank of America констатировал спад в экономике страны

REGNUM06:35

Экономический кризис начался в Америке

Телеканал 360°вчера в 10:51

Америка падает в пропасть массовой безработицы

Взгляд.ру12:00

В США начался экономический кризис

Lenta.ruвчера в 09:16

Коронавирус и нефть: как страдает мировая экономика

Pravda.Ruвчера в 08:12

Экономические кризисы в России: мы падали, но поднимались

Комсомольская правда17 марта в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Гаджеты

Sony провела презентацию PlayStation 5

Evo-rus.com 09:25
Энергетика

Цена на нефть Brent вновь опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 08:51
Общество

В Росавиации рассказали о плане эвакуации россиян из Европы

МИД РФ представил на обсуждение список из 30 стран Европы, откуда срочно необходимо вывезти граждан России.
Пятый канал 15:50
Энергетика

Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах

Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.
РБК 12:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Футбол

Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Vprognoze.ru 04:57
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Политика

США обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и ряд других стран в распространении дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 13:08
Политика

ЦИК утвердил порядок голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком 20 марта утвердил порядок общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 11:56
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 03:02
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
Происшествия

Мать и трое детей умерли от коронавируса в течение недели

РИА Новости 15:01
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 02:46
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня вчера в 05:17
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и ещё 4 игры

С 20 марта компания Valve в сервисе цифровой дистрибуции Steam бесплатно раздает две игры серии Tomb Raider.
МонаВиста 14:11
Политика

На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса

Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».
Rambler News Service 03:51
Общество

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg.
РИА Новости 10:38
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса

Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.
Ведомости 18 марта в 09:29
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Футбол

УЕФА сообщил, что ошибочно опубликовал заявление о названии Евро-2020

Ранее в пятницу официальный аккаунт УЕФА в Twitter сообщил, что турнир в 2021 году пройдет под названием Евро-2020.
ТАСС Спорт 15:06
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.
RT на русском 15:27
Общество

На Украине зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом

Количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Украины увеличилось до 29.
Аргументы недели 15:19
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия 06:42
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Политика

Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой

Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
ТАСС 07:02
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное