Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.

Энергетика Сечин заявил о раскачивающих рынок нефти факторах Колебания мировых цен на нефть (18 марта стоимость барреля Brent впервые с 2003 года упала ниже $25, а на следующий день выросла более чем на 14%) происходят под влиянием политических факторов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.

Шоу-бизнес Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».

Политика На Украине допустили гибель страны из-за коронавируса Отказ сплотиться перед лицом общей опасности и «вирус ненависти» в украинцах могут привести к гибели Украины как государства, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала «112 Украина».

Музыка «Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса Конкурс «Евровидение-2020», который должен был пройти в мае в Нидерландах, официально отменили из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов в Twitter.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Общество В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров «Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.

Общество В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса Число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4032.

Политика Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.