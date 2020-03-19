Коронавирус
Газета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Комсомольская правда16:45
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В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
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Армия и оружие
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Выявлено 35 случаев заболевания коронавирусом среди американских военных в Европе, сообщил командующий Европейским командованием (EUCOM) США генерал Тод Уолтерс.
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США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В России создадут искусственный интеллект для робота «Испытателя»
Научно-производственное объединение «Андроидная техника», создавшее робота «Федора», который побывал на МКС, разрабатывает следующий проект — робот «Испытатель».
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Новые случаи коронавируса в Петербург «завезены» из Европы и США
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Nissan придумал новый фирменный логотип
Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.